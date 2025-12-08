OL - Marcus Rashford : Le transfert de folie qui se prépare !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer plutôt actif dans le sens des arrivées cet hiver. Mais le club rhodanien pourrait également récupérer un gros chèque... l’été prochain ! Les Gones pourraient se séparer de Malick Fofana, estimé à 55M€. Le Belge serait dans le viseur du FC Barcelone. Mais son avenir dépendrait de celui de Marcus Rashford chez les Blaugrana.

Dans une situation financière délicate, l’OL pourrait profiter du mercato pour se refaire une santé. Le club rhodanien pourrait en effet récupérer un très joli chèque avec Malick Fofana. Estimé à 55M€, l’international belge attiserait les convoitises sur le marché des transferts. L’ailier de 20 ans serait notamment dans le viseur du FC Barcelone.

L'avenir de Malick Fofana dépendant de celui de Marcus Rashford à Barcelone ? Et d’après les informations de Goal, l’avenir de Malick Fofana dépendrait fortement de celui de Marcus Rashford. Le club culé aurait quelques doutes quant au fait de lever l’option d’achat incluse dans le prêt de l’international anglais. Les dirigeants blaugrana auraient ainsi fixé leur priorité sur le Belge si jamais l’attaquant de 28 ans n’est pas conservé à l’issue de la saison.