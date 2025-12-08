OL - Paulo Fonseca : La catastrophe qui ne passe pas !

Pierrick Levallet

L’OL a décroché du wagon des potentiels prétendants pour la Ligue des champions. Ce dimanche, le club rhodanien s’est incliné sur la pelouse du FC Lorient en Ligue 1 (1-0). Les Gones ont notamment été pénalisés par le carton rouge d’Ainsley Maitland-Niles en première période. Et Paulo Fonseca n’a pas mâché ses mots à l’égard du joueur de 28 ans.

«Je ne peux pas accepter» Paulo Fonseca n’a d’ailleurs pas mâché ses mots concernant le joueur de 28 ans. « Un joueur expérimenté qui prend un avertissement ne peut pas faire ce qu’il a fait ensuite. Sur d’autres matchs, nous avons pâti de décisions injustes. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas parler d’injustice. C’est notre faute. Je ne peux pas accepter ce carton rouge d’aujourd’hui » a pesté l’entraîneur de l’OL dans des propos rapportés par L’Equipe.