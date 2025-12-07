Grand retour à l’OL, il jubile !

Alexis Brunet

Le 2 mars dernier, Paulo Fonseca avait totalement craqué en allant coller son visage face à celui de l’arbitre Benoît Millot. Cette réaction épidermique avait valu neuf mois de suspension à l’entraîneur portugais qui a enfin pu faire son retour sur le bord du terrain ce dimanche soir lors de la rencontre face à l’OL. Forcément, le technicien lyonnais savoure ce moment.

C’est une scène qui avait particulièrement choqué. Lors de la rencontre entre l’OL et Brest le 2 mars dernier, Paulo Fonseca avait vu rouge suite à une décision de l’arbitre de la rencontre Benoît Millot. L’entraîneur portugais avait alors fait parler sa rage et il était allé coller son front contre celui de Monsieur Millot. Une réaction d’une violence rare qui avait valu à l’ancien coach de Lille une suspension de neuf mois.

« Je suis content » Pendant neuf mois, Paulo Fonseca ne pouvait donc pas coacher son équipe en bord terrain et il était obligé de suivre les rencontres dans les tribunes. Cette sanction a officiellement pris fin ce dimanche à l’occasion du match contre Lorient et forcément le coach de l’OL a savouré ce moment au micro de Ligue 1+. « C’est une bonne sensation d’avoir la possibilité d’être sur le terrain, après neuf mois (de suspension). C’est un bon moment d’être ici à côté des joueurs et de vivre le match d’une façon intense. C’est totalement différent, je suis content. »