Transfert à l’OL : Un international français lâche sa réponse !

Pierrick Levallet

L’OL devrait se montrer plutôt actif sur le mercato cet hiver. Avec la CAN 2025 qui approche, le club rhodanien va perdre quelques joueurs, dont Moussa Niakhaté et Clinton Mata. Les dirigeants lyonnais cibleraient donc Axel Disasi. Et le défenseur central de Chelsea ne serait pas opposé à une arrivée dans le Rhône en janvier, au contraire...

L’OL risque d’être plutôt actif sur le mercato en janvier. Le club rhodanien souhaite offrir de nouvelles solutions à Paulo Fonseca et à compenser certains départs pour la CAN 2025. Les pensionnaires de la Ligue 1 devraient notamment perdre Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Les dirigeants lyonnais se seraient donc mis en quête d’un nouveau défenseur.

L'OL fonce sur Axel Disasi... Et dans cette optique, L’Equipe a révélé un intérêt de l’OL pour Axel Disasi. L’international français est devenu indésirable du côté de Chelsea. Le joueur de 27 ans se chercherait donc une porte de sortie, à 6 mois de la Coupe du monde 2026. Et l’ancien de l’AS Monaco a lâché sa réponse concernant une éventuelle arrivée dans le Rhône.