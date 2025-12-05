Paulo Fonseca - OL : Le changement est confirmé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, la suspension de Paulo Fonseca est levé. Après de longs mois, on va pouvoir revoir l'entraîneur de l'OL sur le bord des terrains. Mais voilà que le Portugais pourrait également continuer de prendre de la hauteur. En effet, à l'instar de Luis Enrique, Fonseca pourrait regarder une partie des matchs de l'OL des tribunes.

Après avoir pété les plombs face à un arbitre en Ligue 1, Paulo Fonseca avait été sévèrement sanction. Suspendu pendant 9 mois, l'entraîneur de l'OL voit enfin son calvaire prendre fin. Ainsi, dès ce dimanche, face à Lorient, Fonseca pourra faire son grand retour sur le banc des Gones, lui qui a passé les derniers mois en tribunes.

« Un moment spécial » En conférence de presse, Paulo Fonseca a bien évidemment évoqué ce grand changement pour lui et cette possibilité de retrouver le banc de l'OL. L'entraîneur des Gones a alors confié : « C’est un moment spécial pour nous d'avoir la possibilité d’être sur le banc. Naturellement, c’est différent. Je suis content. Pour les matchs d’Europa League, j’étais là et c’était un bon entraînement. Je suis content. Ça a été 9 mois difficiles, mais je pense qu’on a fait une bonne gestion durant ces 9 mois. C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler. La principale difficulté était d’être loin des joueurs dans le vestiaire. Avoir des émotions depuis le banc, c’est totalement différent ».