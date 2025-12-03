OL : Le mensonge à 100M€ ?

Pierrick Levallet

Une polémique refait surface à l’OL. Lorsqu’il était encore à la tête du club rhodanien, John Textor a réalisé certaines manœuvres avec Botafogo. L’Américain a notamment fait appel à une société d’affacturage pour financer cinq transferts, qui n’ont finalement jamais eu lieu. L’ancien président lyonnais affirme toutefois que l’argent a profité aux pensionnaires de la Ligue 1, alors qu’il n’apparaît pas dans le bilan financier de la saison 2024-2025.

L'OL a profité de 100M€ ? L’Equipe évoque en effet une créance de 120M€ pour les transferts fantômes de Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino. En faisant appel à différents établissements financiers pour procéder à de l’affacturage, John Textor a pu obtenir près de 100M€. L’ancien président lyonnais assurerait d’ailleurs que l’argent a en grande partie profité à l’OL.