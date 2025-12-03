OL : Le mensonge à 100M€ ?

Une polémique refait surface à l’OL. Lorsqu’il était encore à la tête du club rhodanien, John Textor a réalisé certaines manœuvres avec Botafogo. L’Américain a notamment fait appel à une société d’affacturage pour financer cinq transferts, qui n’ont finalement jamais eu lieu. L’ancien président lyonnais affirme toutefois que l’argent a profité aux pensionnaires de la Ligue 1, alors qu’il n’apparaît pas dans le bilan financier de la saison 2024-2025.
Du côté de l’OL, les galères financières sont encore loin d’être terminées. Lorsqu’il était encore à la tête du club rhodanien, John Textor a réalisé certaines manœuvres avec Botafogo. L’Américain a notamment fait appel à une société d’affacturage pour financer cinq transferts, alors que les joueurs en question n’ont jamais mis un pied dans le Rhône. Sauf que l’argent serait désormais réclamé aux pensionnaires de la Ligue 1.
L'OL a profité de 100M€ ?
L’Equipe évoque en effet une créance de 120M€ pour les transferts fantômes de Igor Jesus, Luiz Henrique, Thiago Almada, Jair Cunha et Jefferson Savarino. En faisant appel à différents établissements financiers pour procéder à de l’affacturage, John Textor a pu obtenir près de 100M€. L’ancien président lyonnais assurerait d’ailleurs que l’argent a en grande partie profité à l’OL.
John Textor a menti ?
Seulement, le quotidien sportif français précise que ces sommes entrantes n’apparaissent pas dans les résultats financiers de la saison 2024-2025 publiés il y a quelques jours. « Les états financiers du groupe ont été publiés et reflètent l'intégralité des transactions effectuées par EFG (Eagle Football Group, donc l'OL) et ses filiales au 30 juin 2025 » a d’ailleurs répondu l’OL à L’Equipe. John Textor aurait-il donc menti à propos de la somme en question ? À suivre...