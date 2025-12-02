Transfert à 17M€ : Catastrophe confirmée à l’OL !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, l’OL a perdu un joueur important : Malick Fofana. Gravement touché à la cheville, l’international belge est encore en convalescence. Et il devrait l’être encore quelques mois. Jorge Maciel a confirmé la catastrophe en indiquant que l’attaquant de 20 ans n’allait probablement pas revenir avant janvier ou février.

L’OL ne semble pas près de récupérer Malick Fofana. Gravement touché à la cheville, l’international belge est encore en convalescence. Paulo Fonseca doit donc faire sans l’une de ses principales armes offensives. Et l’entraîneur portugais va devoir s’habituer à cette situation, puisque le joueur de 20 ans semble encore loin d’un retour.

Malick Fofana seulement de retour «en février» ? « Ça avance mais pas au rythme que l'on veut. Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février » a confirmé Jorge Maciel après la victoire de l’OL contre le FC Nantes (3-0). La situation s’avère catastrophique pour le club rhodanien, qui ne disposait déjà pas de beaucoup de solutions dans le secteur offensif.