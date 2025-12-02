Transfert à 17M€ : Catastrophe confirmée à l’OL !

Il y a quelques semaines, l’OL a perdu un joueur important : Malick Fofana. Gravement touché à la cheville, l’international belge est encore en convalescence. Et il devrait l’être encore quelques mois. Jorge Maciel a confirmé la catastrophe en indiquant que l’attaquant de 20 ans n’allait probablement pas revenir avant janvier ou février.
L’OL ne semble pas près de récupérer Malick Fofana. Gravement touché à la cheville, l’international belge est encore en convalescence. Paulo Fonseca doit donc faire sans l’une de ses principales armes offensives. Et l’entraîneur portugais va devoir s’habituer à cette situation, puisque le joueur de 20 ans semble encore loin d’un retour.
Malick Fofana seulement de retour «en février» ?
« Ça avance mais pas au rythme que l'on veut. Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février » a confirmé Jorge Maciel après la victoire de l’OL contre le FC Nantes (3-0). La situation s’avère catastrophique pour le club rhodanien, qui ne disposait déjà pas de beaucoup de solutions dans le secteur offensif.
La valeur marchande de Fofana va chuter ?
Recruté pour 17M€ lors de l’été 2024, Malick Fofana avait eu quelques opportunités de quitter l’OL lors du dernier mercato estival. Le Diable Rouge avait toutefois préféré miser sur la stabilité afin de ne pas compromettre sa progression. Sa grave blessure pourrait toutefois faire chuter sa valeur marchande sur le mercato. A suivre...