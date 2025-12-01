Grand retour à l’OL : C’est inoubliable !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dimanche, Anthony Lopes a vécu une soirée riche en émotions en revenant à Lyon avec le maillot du FC Nantes (0-3), un an après avoir quitté son club de cœur. Accueilli chaleureusement par les supporters lyonnais, le gardien portugais a exprimé après le coup de sifflet final son attachement profond à son ancien club.

La soirée de dimanche était forcément particulière pour Anthony Lopes, de retour à Lyon avec le maillot du FC Nantes sur ses épaules. L’année dernière, le portier portugais avait quitté l’OL, son club de cœur, pour rejoindre la Loire-Atlantique afin de retrouver du temps de jeu. Les supporters lyonnais avaient réservé un accueil spécial que Lopes n’est pas près d’oublier.

« Je n'ai pas de mots spéciaux pour décrire ce qu'il s'est passé ce soir » « Ce match contre Lyon, c'est la première date que j'ai cochée quand le calendrier est sorti. J'avais le sentiment de ne pas vouloir y être tout de suite, je suis parti difficilement, sans pouvoir faire un au revoir, pas un adieu mais un au revoir. Je n'ai pas de mots spéciaux pour décrire ce qu'il s'est passé ce soir, il y avait beaucoup d'émotions », a confié après le match Anthony Lopes, sans oublier le lourd revers concédé par le FC Nantes : « J'aurais préféré ne pas en prendre 3, mais voilà... »