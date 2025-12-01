Grand retour à l’OL : C’est inoubliable !

Dimanche, Anthony Lopes a vécu une soirée riche en émotions en revenant à Lyon avec le maillot du FC Nantes (0-3), un an après avoir quitté son club de cœur. Accueilli chaleureusement par les supporters lyonnais, le gardien portugais a exprimé après le coup de sifflet final son attachement profond à son ancien club.
La soirée de dimanche était forcément particulière pour Anthony Lopes, de retour à Lyon avec le maillot du FC Nantes sur ses épaules. L’année dernière, le portier portugais avait quitté l’OL, son club de cœur, pour rejoindre la Loire-Atlantique afin de retrouver du temps de jeu. Les supporters lyonnais avaient réservé un accueil spécial que Lopes n’est pas près d’oublier.
« Je n'ai pas de mots spéciaux pour décrire ce qu'il s'est passé ce soir »
« Ce match contre Lyon, c'est la première date que j'ai cochée quand le calendrier est sorti. J'avais le sentiment de ne pas vouloir y être tout de suite, je suis parti difficilement, sans pouvoir faire un au revoir, pas un adieu mais un au revoir. Je n'ai pas de mots spéciaux pour décrire ce qu'il s'est passé ce soir, il y avait beaucoup d'émotions », a confié après le match Anthony Lopes, sans oublier le lourd revers concédé par le FC Nantes : « J'aurais préféré ne pas en prendre 3, mais voilà... »
« C'était un match très particulier pour moi »
Ému au moment de répondre aux questions de Ligue 1+, Anthony Lopes est revenu sur son attachement profond pour l’OL. « Tout le monde sait l'attache que j'ai pour ce club (l'OL), ces supporters, heureusement qu'ils sont là. J'ai pu aujourd'hui réellement leur dire au revoir. J'ai déjà eu de belles choses il y a un peu moins d'un an, à distance (les supporters lui avaient rendu hommage). Aujourd'hui j'aurais pu faire encore plus pour mon équipe, être plus décisif, mais c'était trop compliqué, ajoute le Portugais, rapporté par L’Équipe. Je me suis mis dans une grosse bulle pendant une semaine, j'avais beaucoup de sollicitations des médias, j'ai tout refusé. C'était un match très particulier pour moi, je me suis mis dans ma carapace pour préparer au mieux ce match. J'ai beaucoup de copains dans les virages, dans les tribunes... Je pense qu'eux aussi ont été fortement émus ».