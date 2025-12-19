Hamilton - Leclerc : Gros coup de pression, Ferrari répond cash !

Au sortir d’une saison 2025 extrêmement compliquée, Ferrari espère rebondir en 2026, grâce notamment aux révolutions au niveau du règlement. De son côté, Charles Leclerc n’a pas manqué de mettre la pression autour de l’écurie italienne, affirmant qu’il fallait désormais gagner. Directeur de la « Scuderia », Frédéric Vasseur a répondu sans détour aux propos de son pilote.
Ferrari n’a plus le droit à l’erreur. C’est en tout cas ce qu’a affirmé Charles Leclerc récemment, lui qui malgré une saison très compliquée, a terminé à sept reprises sur le podium. « Aujourd'hui, c'est dur, mais en même temps, toute l'équipe est extrêmement motivée pour l'année prochaine étant donné qu'il y aura un gros changement de règlement et que ça peut être une opportunité de démontrer de quoi est capable Ferrari. C'est maintenant ou jamais », confiait ainsi le Monégasque.
Vasseur répond à Leclerc
Une sortie remarquée, qui pour certains, fait office de coup de pression auprès de l’écurie italienne. Charles Leclerc et Lewis Hamilton seront-ils compétitifs en 2026 ? Le directeur Frédéric Vasseur a réagi aux propos du Monégasque. « Sérieusement, nous savons que c'est une nouvelle ère réglementaire et, bien sûr, si quelqu'un démarre cette nouvelle ère avec une avance d'une seconde, ce sera bien mieux pour les quatre prochaines années, c'est évident. C'est une étape importante et un tournant décisif », confie le Français dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Il va y avoir un énorme rythme de développement »
« L'année prochaine, il va y avoir un énorme rythme de développement pendant toute la saison. Ce sera plus proche de 2022 ou de ce genre de saison. Ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un va démarrer la saison 2026 en étant aux avant-postes qu'il va la finir en étant devant, ni qu'il sera devant en 2027. Mais, assurément, comme tout le monde, comme chaque équipe, comme chaque pilote, nous préférerions démarrer en bonne forme début 2026 », conclut Vasseur.