F1 : La belle relation qui fait vibrer Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

Pour Lewis Hamilton, sa première saison chez Ferrari n’a pas été aussi belle qu’escompté. Le Britannique espérait se relancer après avoir vécu des années 2022, 2023 et 2024 compliquées chez Mercedes. Mais le pilote de 40 ans a constamment été ennuyé par des problèmes sur sa monoplace au sein de la Scuderia. Le septuple champion du monde a ainsi terminé à la 6e place du classement général de la F1. Il a d’ailleurs avoué avoir été émerveillé par la relation entre Charles Leclerc et l’écurie italienne.

«C’est donc une machine bien huilée» « Bien sûr, je me suis concentré sur mon propre travail pendant cette période. Évidemment, Charles a fait un excellent travail. Il est là depuis sept ans. Il est entouré d’une équipe avec laquelle il travaille depuis de nombreuses années. C’est donc une machine bien huilée » a d’abord expliqué Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto.