F1 - Hamilton : Le gros coup de pression de Leclerc à Ferrari !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Désireux d’oublier une saison 2025 décevante, Charles Leclerc s’est projeté vers la suivante, qui sera marquée par une nouvelle réglementation. Pour le Monégasque, Ferrari a l’opportunité de démontrer de quoi elle est réellement capable, mais il estime en revanche que c’est « maintenant ou jamais ». Des propos qui résonnent comme un avertissement envoyé à la Scuderia.

2025 ne laissera pas un grand souvenir à Ferrari. Les performances n’ont clairement pas été à la hauteur des attentes cette saison. Charles Leclerc a été plus à son avantage que son coéquipier Lewis Hamilton, mais lui aussi veut oublier cet exercice et penser à la suite. « Ça fait mal. Je n'ai même plus envie d'y penser. Je veux juste me concentrer sur l'année prochaine et oublier celle-là », confiait le Monégasque au micro de Canal+ après le Grand Prix d’Abu Dhabi.

« C'est maintenant ou jamais » Une année 2026 marquée par une nouvelle règlementation. Ferrari ne doit pas rater cette occasion et Charles Leclerc l’a clairement fait savoir : « Aujourd'hui, c'est dur, mais en même temps, toute l'équipe est extrêmement motivée pour l'année prochaine étant donné qu'il y aura un gros changement de règlement et que ça peut être une opportunité de démontrer de quoi est capable Ferrari. C'est maintenant ou jamais. »