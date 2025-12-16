F1 - Hamilton : Le gros coup de pression de Leclerc à Ferrari !

Désireux d’oublier une saison 2025 décevante, Charles Leclerc s’est projeté vers la suivante, qui sera marquée par une nouvelle réglementation. Pour le Monégasque, Ferrari a l’opportunité de démontrer de quoi elle est réellement capable, mais il estime en revanche que c’est « maintenant ou jamais ». Des propos qui résonnent comme un avertissement envoyé à la Scuderia.
2025 ne laissera pas un grand souvenir à Ferrari. Les performances n’ont clairement pas été à la hauteur des attentes cette saison. Charles Leclerc a été plus à son avantage que son coéquipier Lewis Hamilton, mais lui aussi veut oublier cet exercice et penser à la suite. « Ça fait mal. Je n'ai même plus envie d'y penser. Je veux juste me concentrer sur l'année prochaine et oublier celle-là », confiait le Monégasque au micro de Canal+ après le Grand Prix d’Abu Dhabi.
« C'est maintenant ou jamais »
Une année 2026 marquée par une nouvelle règlementation. Ferrari ne doit pas rater cette occasion et Charles Leclerc l’a clairement fait savoir : « Aujourd'hui, c'est dur, mais en même temps, toute l'équipe est extrêmement motivée pour l'année prochaine étant donné qu'il y aura un gros changement de règlement et que ça peut être une opportunité de démontrer de quoi est capable Ferrari. C'est maintenant ou jamais. »
« J'espère qu'on pourra changer cette situation l'année prochaine »
« J'espère vraiment que nous allons entamer cette nouvelle ère de la meilleure manière possible, parce que c'est important pour les années suivantes. Ce ne sont peut-être pas les trois premiers Grands Prix qui vont déterminer la situation, mais je pense qu'au bout de six ou sept courses, nous aurons une idée des équipes qui domineront les prochaines années », a estimé Charles Leclerc. « J'espère qu'on pourra changer cette situation l'année prochaine. Pour ce qui est des attentes pour 2026, honnêtement, cette fois je n'en ai tout simplement pas parce que c'est une page blanche et nous ne savons pas d'où nous partons, ni où se situent les autres, donc on verra. »