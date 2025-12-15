F1 - Transfert avec Verstappen : L'annonce surprise sur Lewis Hamilton !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, Red Bull a décidé de donner sa chance à Isack Hadjar qui épaulera donc Max Verstappen. Un choix très fort qu'Helmut Marko, à l'origine de cette décision avant avant son départ, justifie en rappelant notamment que Lewis Hamilton était également arrivé dans une écurie de pointe sans grande expérience en 2007.

Marko compare Hadjar à Hamilton « Lewis est arrivé dans une équipe de pointe sans aucune expérience en Formule 1. Alors pourquoi pas ? Hadjar devrait être prêt. C’était le choix évident », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'en rajouter une couche avant de poursuivre.