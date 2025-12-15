F1 - Transfert avec Verstappen : L'annonce surprise sur Lewis Hamilton !

La saison prochaine, Red Bull a décidé de donner sa chance à Isack Hadjar qui épaulera donc Max Verstappen. Un choix très fort qu'Helmut Marko, à l'origine de cette décision avant avant son départ, justifie en rappelant notamment que Lewis Hamilton était également arrivé dans une écurie de pointe sans grande expérience en 2007.
C'est désormais officiel, Isack Hadjar sera le coéquipier de Max Verstappen la saison prochaine chez Red Bull. C'est d'ailleurs le dernier choix d'Helmut Marko dans ses fonctions au sein de l'écurie autrichienne. Une décision critiquée par certains concernant le manque d'expérience du pilote français. Mais Helmut Marko assure que c'était le choix évident, en faisant notamment le parallèle avec Lewis Hamilton qui était arrivé en 2007 chez McLaren sans aucune expérience.
Marko compare Hadjar à Hamilton
« Lewis est arrivé dans une équipe de pointe sans aucune expérience en Formule 1. Alors pourquoi pas ? Hadjar devrait être prêt. C’était le choix évident », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant d'en rajouter une couche avant de poursuivre.
«Lewis est arrivé dans une équipe de pointe sans aucune expérience en Formule 1»
« À Zandvoort, quand il a terminé troisième, c’est là que j’ai compris que notre Français avait le niveau requis. Mais il a connu quatre fois des problèmes de moteur, et il a eu des crevaisons au cours de la saison. Il a donc été un peu malchanceux, y compris sur le plan stratégique. Je pense qu’il aurait pu être beaucoup plus haut au championnat. Donc, de son côté, la seule chose qu’on puisse lui reprocher, c’est qu’il doit encore contrôler ses émotions », ajoute Helmut Marko.