F1 - Séparation avec Verstappen : Les révélations chocs dans la presse !

Alors que son départ de Red Bull est désormais acté, Helmut Marko est revenu sur la saison qui vient de se terminer, évoquant notamment le départ de Christian Horner. L’Autrichien de 82 ans a dénoncé des « coups bas » de sa part et estime que s’il avait été évincé plus tôt, Max Verstappen aurait très certainement décroché un cinquième titre de champion du monde.
Peu après le dernier Grand Prix de la saison, Red Bull et Helmut Marko ont acté la fin de leur collaboration. Une histoire qui aura duré 20 ans, mais qui malheureusement ne s’est pas terminée par un cinquième titre de champion du monde pour Max Verstappen. Et l’Autrichien a un coupable tout désigné pour cet échec : Christian Horner, évincé l'été dernier.
« Nous aurions redressé la situation plus rapidement et Max Verstappen aurait été champion du monde »
« Nous avons dû agir parce que les performances en piste étaient en baisse. Et si nous l'avions fait plus tôt, nous aurions redressé la situation plus rapidement et Max Verstappen aurait été champion du monde cette année. J'en suis absolument convaincu », a déclaré Helmut Marko auprès du journal De Limberger, dans des propos relayés par Motorsport.com.
« Ces dernières années avec Horner n'étaient pas agréables »
« Ces dernières années avec Horner n'étaient pas agréables. Il y avait des coups bas. Vous souvenez-vous du moment où l'on a affirmé que j'avais dit que les Mexicains étaient moins concentrés que les Néerlandais ou les Allemands à l'époque de Sergio Pérez ? C'était inventé, probablement par eux », a ajouté Helmut Marko à propos de Christian Horner. « Il en va de même pour l'affirmation selon laquelle, en 2024, j'aurais propagé l'idée que le développement de notre moteur était en retard et que nous perdrions donc Ford comme partenaire. Je n'ai jamais dit cela, mais Horner voulait s'en servir pour me faire suspendre. Grâce au soutien de Max à Djeddah, ça ne s'est pas produit. »