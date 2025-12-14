F1 - Séparation avec Verstappen : Les révélations chocs dans la presse !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ de Red Bull est désormais acté, Helmut Marko est revenu sur la saison qui vient de se terminer, évoquant notamment le départ de Christian Horner. L’Autrichien de 82 ans a dénoncé des « coups bas » de sa part et estime que s’il avait été évincé plus tôt, Max Verstappen aurait très certainement décroché un cinquième titre de champion du monde.

Peu après le dernier Grand Prix de la saison, Red Bull et Helmut Marko ont acté la fin de leur collaboration. Une histoire qui aura duré 20 ans, mais qui malheureusement ne s’est pas terminée par un cinquième titre de champion du monde pour Max Verstappen. Et l’Autrichien a un coupable tout désigné pour cet échec : Christian Horner, évincé l'été dernier.

« Nous aurions redressé la situation plus rapidement et Max Verstappen aurait été champion du monde » « Nous avons dû agir parce que les performances en piste étaient en baisse. Et si nous l'avions fait plus tôt, nous aurions redressé la situation plus rapidement et Max Verstappen aurait été champion du monde cette année. J'en suis absolument convaincu », a déclaré Helmut Marko auprès du journal De Limberger, dans des propos relayés par Motorsport.com.