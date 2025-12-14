F1 - Verstappen fait ses adieux : Cette fois-ci, c'est vraiment fini !

Pierrick Levallet

Yuki Tsunoda n’évoluera plus aux côtés de Max Verstappen la saison prochaine. Red Bull a décidé de se séparer du Japonais pour donner une chance à Isack Hadjar, qui a fait sensation chez Racing Bulls en 2025. Le quadruple champion du monde a donc fait ses adieux à son désormais ex-coéquipier sur les réseaux sociaux.

C’était dans les tuyaux depuis un moment, mais c’est désormais officiel : Yuki Tsunoda ne représentera plus Red Bull la saison prochaine. L’écurie autrichienne a décidé de se séparer du pilote japonais pour donner une chance à Isack Hadjar, qui a fait sensation chez Racing Bulls en 2025. Le Français épaulera donc Max Verstappen, qui n’a pas manqué de faire ses adieux à son désormais ex-coéquipier.

Verstappen dit au revoir à Tsunoda Le quadruple champion du monde a en effet posté un cliché d’eux-deux où ils ont échangé leurs casques sur Instagram. « Arigato Yuki-san » peut-on lire en légende, accompagné d’un émoji poignée de main. Max Verstappen va ainsi découvrir un nouveau coéquipier chez Red Bull la saison prochaine.