F1 - Verstappen fait ses adieux : Cette fois-ci, c'est vraiment fini !

C’était dans les tuyaux depuis un moment, mais c’est désormais officiel : Yuki Tsunoda ne représentera plus Red Bull la saison prochaine. L’écurie autrichienne a décidé de se séparer du pilote japonais pour donner une chance à Isack Hadjar, qui a fait sensation chez Racing Bulls en 2025. Le Français épaulera donc Max Verstappen, qui n’a pas manqué de faire ses adieux à son désormais ex-coéquipier.
Verstappen dit au revoir à Tsunoda
Le quadruple champion du monde a en effet posté un cliché d’eux-deux où ils ont échangé leurs casques sur Instagram. « Arigato Yuki-san » peut-on lire en légende, accompagné d’un émoji poignée de main. Max Verstappen va ainsi découvrir un nouveau coéquipier chez Red Bull la saison prochaine.
Red Bull en plein casse-tête
Depuis le départ de Daniel Ricciardo fin 2018, Red Bull fait face à un véritable casse-tête pour son second pilote. L’écurie autrichienne a donné une chance à Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson et donc Yuki Tsunoda, sans jamais trouver la perle rare pour épauler convenablement Max Verstappen. Isack Hadjar est peut-être le pilote que Red Bull attendait depuis longtemps. À suivre...