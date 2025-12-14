Hamilton - Ferrari : Séparation en F1, il répond cash !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant vécu une première saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton va tenter de rebondir en 2026. Pour son ancien coéquipier Nico Rosberg, cette saison 2025 ne doit surtout pas marquer la rupture du septuple champion du monde avec le monde de la Formule 1, l’Allemand estimant que le Britannique doit se battre.

Auteur d’une saison 2025 médiocre, Lewis Hamilton peut-il inverser la tendance chez Ferrari ? Une chose est sûre, les nouvelles règles de la saison 2026 pourraient bénéficier à l’écurie italienne et au Britannique. Pour son ancien coéquipier Nico Rosberg, Hamilton a vraiment traversé un calvaire.

« C’est tellement difficile pour lui de gérer ça » « Ça a été une saison terrible pour lui et ce n’est pas une façon digne de terminer sa carrière. C’est tellement difficile pour lui de gérer ça parce qu’il est battu par son coéquipier, qu’il a du mal à se qualifier pour la Q2, qu’il fait des tête-à-queue tout seul... c’est un vrai cauchemar », confie l’Allemand à Sky. Rosberg estime qu’Hamilton ne doit pas lâcher l’affaire.