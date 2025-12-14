Hamilton - Ferrari : Séparation en F1, il répond cash !

Ayant vécu une première saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton va tenter de rebondir en 2026. Pour son ancien coéquipier Nico Rosberg, cette saison 2025 ne doit surtout pas marquer la rupture du septuple champion du monde avec le monde de la Formule 1, l’Allemand estimant que le Britannique doit se battre.
Auteur d’une saison 2025 médiocre, Lewis Hamilton peut-il inverser la tendance chez Ferrari ? Une chose est sûre, les nouvelles règles de la saison 2026 pourraient bénéficier à l’écurie italienne et au Britannique. Pour son ancien coéquipier Nico Rosberg, Hamilton a vraiment traversé un calvaire.
« C’est tellement difficile pour lui de gérer ça »
« Ça a été une saison terrible pour lui et ce n’est pas une façon digne de terminer sa carrière. C’est tellement difficile pour lui de gérer ça parce qu’il est battu par son coéquipier, qu’il a du mal à se qualifier pour la Q2, qu’il fait des tête-à-queue tout seul... c’est un vrai cauchemar », confie l’Allemand à Sky. Rosberg estime qu’Hamilton ne doit pas lâcher l’affaire.
« Abandonner après une seule saison ne fonctionne pas »
« Il vient tout juste de se lancer dans ce projet Ferrari. Abandonner après une seule saison ne fonctionne pas. Il doit continuer, tenter à nouveau sa chance et espérer qu’il se sentira à l’aise dans la voiture de l’année prochaine. Peut-être que la voiture est bonne ? La voiture de cette année n’est pas géniale », conclut-il.