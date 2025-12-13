F1 - Verstappen : Le secret pour le battre révélé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur du dernier Grand Prix de la saison le week-end dernier, Max Verstappen n'a pas pu creuser assez d'écart pour distancer Lando Norris, 3ème. Le pilote britannique a ainsi décroché son premier titre de champion du monde pour seulement 2 petits points. Il a réussi une belle fin de saison, rendue possible par le contrôle de ses émotions.

A 26 ans, Lando Norris s'est offert le premier titre de champion du monde de sa carrière au terme d'une saison incroyable. Le titre semblait plutôt promis à son coéquipier Oscar Piastri au retour de la pause estivale mais il a réussi à refaire son retard petit à petit avant de passer devant. Max Verstappen, lui, avait trop de retard même s'il a failli subtiliser la couronne au dernier moment. Norris a su rester calme à la fin, peut-être le résultat du travail effectué dans la préparation mentale.

Lando Norris révèle ce qui a tout changé pour lui Lando Norris a parfois eu du mal à masquer ses émotions durant la saison 2025 mais il révèle que sa préparation mentale a été la clé pour venir à bout de Max Verstappen. « Travailler avec un psychologue, travailler avec différentes personnes dans plein de domaines, tout cela a joué un rôle. Combien ? Très difficile à savoir. Mais est-ce que ça m’a permis d’être meilleur ? Est-ce que ça m’a permis de gagner en seconde partie de saison et d’avoir cette série qui m’a, je pense, offert le championnat ? Oui. Chaque petit élément peut s’additionner et faire une grande différence » confie-t-il d'après des propos rapportés à Nextgen-Auto.