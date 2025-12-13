F1 : Hamilton, Verstappen… L’annonce historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Dimanche dernier, Lando Norris a été sacré champion du monde 2025. Le Britannique a légèrement devancé Max Verstappen au classement mondial, et entre désormais dans l’histoire. Ce vendredi soir, Norris s’est félicité d’avoir pu battre des légendes sur piste comme Lewis Hamilton ou encore Fernando Alonso, qu’il regardait en étant plus jeune.

Une victoire historique. Dimanche dernier à Abou Dhabi, Lando Norris a privé Max Verstappen d’un cinquième titre de champion du monde consécutif. Le pilote McLaren est entré dans l’histoire avec ce titre, et n’a pas manqué de le célébrer ce vendredi soir en Ouzbékistan, où se tenait la cérémonie des récompenses de fin de saison de la FIA.

« C’est le rêve de tout pilote de course » A l’occasion, Lando Norris en a profité pour lâcher un beau discours autour des légendes l’ayant inspiré. « C’est incroyable. C’est un rêve, c’est le rêve de tout pilote de course, et j’ai enfin la possibilité de vivre ce rêve que j’ai toujours eu », a d’abord lâché le Britannique avant de poursuivre.