Max Verstappen à la retraite, séisme en F1 !

Cinq années après le changement de réglementation mis en place pour la saison 2021 en Formule 1, la discipline reine de la course automobile entame une nouvelle ère. Adieu le DRS, les moteurs V6 turbo. Place aux ailerons et au motopropulseur thermique et électrique. Max Verstappen s’est montré perplexe à l’aube de ce renouvellement et pourrait dire stop en un claquement de doigts.

Max Verstappen est dans le paddock depuis 2015 et sa pige chez Toro Rosso avant de rejoindre Red Bull, écurie qu’il n’a jamais quitté jusqu’à ce jour. Le quadruple champion du monde qui a officiellement perdu sa couronne dimanche dernier à l’occasion du sacre de Lando Norris au Grand Prix d’Abu Dhabi a vécu certains changements importants sur les monoplaces en Formule 1. A noter la réglementation repensée à compter de l’année 2021, moment où il a commencé à empiler les titres mondiaux.

La F1 entre dans une nouvelle ère Pour 2026, les bolides de Formule 1 seront moins imposants, prônant une rapidité plus importante avec un moteur hybride alliant le thermique à l’électrique. Le Drag Reduction System dit DRS ne sera également plus en vigueur à compter du coup d’envoi de la saison prochaine. Sur les monoplaces, on témoignera entre autres d’ailerons à l’arrière et à l’avant des voitures. D’énormes changements donc à venir en F1 qui n’excitent pas plus que ça Max Verstappen.