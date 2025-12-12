F1 - Hamilton : Le cliché de Ferrari qui le fait enrager !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques années, cela semblait inenvisageable et pourtant, aujourd’hui, Lewis Hamilton est aujourd’hui un pilote Ferrari. Le Britannique a décidé de quitter Mercedes pour rejoindre la Scuderia. Un transfert retentissant qui a fait énormément de bruit. D’ailleurs, sur les réseaux sociaux, l’écurie italienne avait publié un cliché pour annoncer l’arrivée de Lewis Hamilton qui a fait le tour du monde. De quoi au passage donner certains regrets à Toto Wolff.

Ferrari a donc frappé fort avec la signature de Lewis Hamilton. Et pour marquer le coup, la Scuderia a voulu faire les choses en grand. Ainsi, pour officialiser la venue du Britannique, des photos de l’écurie italienne ont fait le tour du monde, étant partagées en masse sur les réseaux sociaux. On pouvait alors y voir Lewis Hamilton, très bien habillé, en costume, devant la maison d’Enzo Ferrari. Ces clichés n’ont échappé à personne, pas même à Toto Wolff, qui venait de voir le septuple champion du monde quitter Mercedes.

« Pendant des années, j'avais essayé de le convaincre de porter un costume, mais… » Et voilà que Toto Wolff a eu un goût particulier en voyant Lewis Hamilton sur ces photos de Ferrari. En effet, pour The Telegraph, le patron de Mercedes raconte : « Il y a eu cette fameuse photo devant la maison d'Enzo Ferrari, en costume, comme dans Le Parrain. Pendant des années, j'avais essayé de le convaincre de porter un costume, mais il avait toujours refusé et il enfilait ses… vêtements. Et là, le premier jour avec un nouvel ami, il porte un costume ! Cette photo a dû être l'une des plus partagées de tous les temps sur les réseaux sociaux ».