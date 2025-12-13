F1 : Coup de tonnerre, il balance sur Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Deuxième du championnat du monde, Max Verstappen n’a clairement pas démérité. Le Néerlandais s’est battu jusqu’au bout, et n’a échoué qu’à deux petits points de Lando Norris seulement. Pour son manager Raymond Vermeulen, le champion de Red Bull aurait mérité le titre mondial sur cette saison 2025. Explications.

Il aurait sans doute mérité mieux selon ses plus fervents admirateurs. Deuxième au championnat du monde, Max Verstappen a réalisé une superbe deuxième partie de saison 2025, remportant de nombreuses courses. Pour son manager Raymond Vermeulen, le pilote Red Bull est le véritable champion 2025 !

Une monoplace frustrante chez Red Bull « Honnêtement, nous l’avons perdu au début de la saison avec une monoplace pas à la hauteur. Max était très souvent livré à lui-même. Quand vous vous battez contre la voiture et que vous n’arrivez pas à sortir un bon chrono, cela devient frustrant », confie Vermeulen à Racing365 avant de poursuivre sur la saison exceptionnelle de son protégé.