F1 : Coup de tonnerre, il balance sur Verstappen !

Deuxième du championnat du monde, Max Verstappen n’a clairement pas démérité. Le Néerlandais s’est battu jusqu’au bout, et n’a échoué qu’à deux petits points de Lando Norris seulement. Pour son manager Raymond Vermeulen, le champion de Red Bull aurait mérité le titre mondial sur cette saison 2025. Explications.
Il aurait sans doute mérité mieux selon ses plus fervents admirateurs. Deuxième au championnat du monde, Max Verstappen a réalisé une superbe deuxième partie de saison 2025, remportant de nombreuses courses. Pour son manager Raymond Vermeulen, le pilote Red Bull est le véritable champion 2025 !
Une monoplace frustrante chez Red Bull
« Honnêtement, nous l’avons perdu au début de la saison avec une monoplace pas à la hauteur. Max était très souvent livré à lui-même. Quand vous vous battez contre la voiture et que vous n’arrivez pas à sortir un bon chrono, cela devient frustrant », confie Vermeulen à Racing365 avant de poursuivre sur la saison exceptionnelle de son protégé.
« Pour moi, il a gagné le titre »
« Tout le monde était très motivé. Ils ont continué à développer la voiture jusqu’au dernier moment. L’équipe a fait un très, très bon travail. Ce que Max a accompli est quelque chose de très spécial. C’était l’une de ses plus fortes saisons. Pour moi, il a gagné le titre », conclut le manager du Néerlandais, fier de Verstappen.