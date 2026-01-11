Séparation avec Kylian Mbappé : Le gros coup de pression !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, Xabi Alonso était annoncé sur la sellette au Real Madrid. L’entraîneur de Kylian Mbappé n’arrivait pas à convaincre la direction madrilène et les résultats ne jouaient pas en sa faveur. Le coach espagnol a redressé la barre après la trêve de Noël. Mais la pression autour du technicien de 44 ans ne se serait pas dissipée pour autant.

Xabi Alonso n’était pas loin d’être évincé du Real Madrid avant la trêve de Noël. Sa relation avec le vestiaire et les résultats ne jouaient pas en sa faveur. Le club madrilène a néanmoins laissé du temps à l’entraîneur de Kylian Mbappé pour tenter de redresser la barre. Et pour le moment, le technicien de 44 ans y est parvenu.

Xabi Alonso encore sous pression au Real Madrid Le Real Madrid s’est notamment qualifié pour la finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. Mais comme le rapporte SPORT, la pression autour de Xabi Alonso ne s’est pas encore dissipée pour autant. L’entraîneur espagnol serait toujours considéré sur la sellette. Chaque mauvais résultat pour signer la fin de l’aventure pour Xabi Alonso.