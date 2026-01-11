Séparation avec Kylian Mbappé : Le gros coup de pression !

Il y a quelques semaines, Xabi Alonso était annoncé sur la sellette au Real Madrid. L’entraîneur de Kylian Mbappé n’arrivait pas à convaincre la direction madrilène et les résultats ne jouaient pas en sa faveur. Le coach espagnol a redressé la barre après la trêve de Noël. Mais la pression autour du technicien de 44 ans ne se serait pas dissipée pour autant.
Xabi Alonso encore sous pression au Real Madrid
Le Real Madrid s’est notamment qualifié pour la finale de Supercoupe d’Espagne contre le FC Barcelone. Mais comme le rapporte SPORT, la pression autour de Xabi Alonso ne s’est pas encore dissipée pour autant. L’entraîneur espagnol serait toujours considéré sur la sellette. Chaque mauvais résultat pour signer la fin de l’aventure pour Xabi Alonso.
Kylian Mbappé de retour contre le FC Barcelone ?
De ce fait, le match de ce dimanche contre le FC Barcelone pourrait être crucial. Kylian Mbappé pourrait d’ailleurs faire son retour de blessure. Touché à un genou, le capitaine de l’équipe de France devait initialement être forfait trois semaines. Mais l’ancien du PSG a fait le déplacement en Arabie Saoudite et pourrait avoir quelques minutes ce week-end. À suivre...