Zidane et Kylian Mbappé : Grosse tension !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Dès 2019, le Real Madrid et son entraîneur de l'époque, Zinedine Zidane, faisaient les yeux doux à Kylian Mbappé pour tenter de le déloger du PSG. Et une déclaration du coach français avait mis le feu aux poudres, provoquant une grosse tension avec Leonardo qui était le directeur sportif du PSG durant cette période.

Recruté libre par le Real Madrid en 2024 alors qu'il était arrivé au terme de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé n'avait jamais caché son rêve de porter un jour la tunique du club merengue. L'opération séduction avait d'ailleurs été amorcée depuis plusieurs années par l'écurie espagnole, et notamment en 2019 lorsque Zinedine Zidane était encore l'entraîneur du Real Madrid et qui avait lâché une phrase forte en conférence de presse au sujet de Mbappé.

« Il a toujours dit que son rêve était le Real Madrid » « C'est lui qui décidera de son avenir. Pour le moment, c'est un joueur du PSG. Nous verrons dans le futur. Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid », avait indiqué Zinedine Zidane en novembre 2019, lançant donc un appel du pied à peine masqué afin de convaincre Kylian Mbappé de quitter le PSG pour le rejoindre au Real Madrid. Et ces propos de la part de l'entraîneur français n'ont pas du tout plu à Leonardo...