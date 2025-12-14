F1 - C'est la fin pour Lewis Hamilton : Son pire ennemi annonce une surprise !

Auteur d'une première saison très poussive du côté de Ferrari, Lewis Hamilton n'a pas caché sa frustration. A tel point qu'un départ à la retraite dès cet hiver avait été évoqué. Cependant, Nico Rosberg, rival historique du septuple champion du monde, assure que cela n'aurait aucun sens et prend la défense de son ancien coéquipier à la surprise générale.
Nico Rosberg fait partie des rivaux qui ont compté dans la carrière de Lewis Hamilton à l'image de Fernando Alonso, Sebastian Vettel ou encore Max Verstappen. Mais aucun des trois cités n'a pris un titre de champion du monde en étant dans la même écurie que Lewis Hamilton. Nico Rosberg l'a fait chez Mercedes en 2016 au terme d'une saison très intense qui a fait passer la relation entre le deux hommes du statut d'ami à celui d'ennemi. Désormais consultant pour Sky Sports, Rosberg laisse toutefois ses différends de côté avec Lewis Hamilton pour évoquer l'avenir du septuple champion du monde et prendre sa défense.
L'annonce forte de Nico Rosberg
« Ça a été une saison terrible pour lui et ce n’est pas une façon digne de terminer sa carrière. C’est tellement difficile pour lui de gérer ça parce qu’il est battu par son coéquipier, qu’il a du mal à se qualifier pour la Q2, qu’il fait des tête-à-queue tout seul... c’est un vrai cauchemar. Je pense que c’est encore pire que ce que l’on voit de l’extérieur pour lui personnellement. C’est le plus grand, et nous n’en débattrons jamais, mais cela ternit tout de même un peu son héritage. Mais je pense qu’il doit continuer. Arrêter maintenant n’est pas cool », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.
«Arrêter maintenant n’est pas cool»
« Il vient tout juste de se lancer dans ce projet Ferrari. Abandonner après une seule saison ne fonctionne pas. Il doit continuer, tenter à nouveau sa chance et espérer qu’il se sentira à l’aise dans la voiture de l’année prochaine. Peut-être que la voiture est bonne ? La voiture de cette année n’est pas géniale (...) Il est vraiment coincé, parce que prendre sa retraite maintenant, ce n’est pas possible. Je veux dire, par qui vont-ils le remplacer ? », se demande Nico Rosberg, convaincu que Lewis Hamilton doit poursuivre chez Ferrari.