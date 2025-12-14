F1 - C'est la fin pour Lewis Hamilton : Son pire ennemi annonce une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison très poussive du côté de Ferrari, Lewis Hamilton n'a pas caché sa frustration. A tel point qu'un départ à la retraite dès cet hiver avait été évoqué. Cependant, Nico Rosberg, rival historique du septuple champion du monde, assure que cela n'aurait aucun sens et prend la défense de son ancien coéquipier à la surprise générale.

Nico Rosberg fait partie des rivaux qui ont compté dans la carrière de Lewis Hamilton à l'image de Fernando Alonso, Sebastian Vettel ou encore Max Verstappen. Mais aucun des trois cités n'a pris un titre de champion du monde en étant dans la même écurie que Lewis Hamilton. Nico Rosberg l'a fait chez Mercedes en 2016 au terme d'une saison très intense qui a fait passer la relation entre le deux hommes du statut d'ami à celui d'ennemi. Désormais consultant pour Sky Sports, Rosberg laisse toutefois ses différends de côté avec Lewis Hamilton pour évoquer l'avenir du septuple champion du monde et prendre sa défense.

L'annonce forte de Nico Rosberg « Ça a été une saison terrible pour lui et ce n’est pas une façon digne de terminer sa carrière. C’est tellement difficile pour lui de gérer ça parce qu’il est battu par son coéquipier, qu’il a du mal à se qualifier pour la Q2, qu’il fait des tête-à-queue tout seul... c’est un vrai cauchemar. Je pense que c’est encore pire que ce que l’on voit de l’extérieur pour lui personnellement. C’est le plus grand, et nous n’en débattrons jamais, mais cela ternit tout de même un peu son héritage. Mais je pense qu’il doit continuer. Arrêter maintenant n’est pas cool », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.