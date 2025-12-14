Lewis Hamilton : Rupture annoncée, la fin est actée ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une première saison très compliquée, Lewis Hamilton espère rebondir chez Ferrari en 2026. Dans une saison marquée par de nombreuses révolutions sur les monoplaces, le Britannique peut y croire. Néanmoins, comme l’a affirmé son ancien partenaire Nico Rosberg, l’écurie italienne ne pourra pas attendre éternellement de belles performances de la part d’Hamilton.

De quoi sera faite la saison 2026 de Lewis Hamilton ? Une chose est certaine, le septuple champion du monde va devoir se relever après des performances très compliquées pour sa première année chez Ferrari en 2025. Si pour le moment, l’écurie italienne semble toujours faire confiance au Britannique, cela pourrait rapidement changer selon Nico Rosberg.

« C’est un vrai cauchemar » « Ça a été une saison terrible pour lui et ce n’est pas une façon digne de terminer sa carrière. C’est tellement difficile pour lui de gérer ça parce qu’il est battu par son coéquipier, qu’il a du mal à se qualifier pour la Q2, qu’il fait des tête-à-queue tout seul... c’est un vrai cauchemar », a ainsi confié l’ancien partenaire d’Hamilton chez Mercedes auprès de Sky.