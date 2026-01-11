Yoann Gourcuff et Karine Ferri : La rupture qui a tout changé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Yoann Gourcuff avait décidé de rompre totalement ses liens avec le monde du football en prenant sa retraite de joueur en janvier 2019, et la vie de l'ancien milieu offensif a donc totalement changé par la suite. Il a décidé de devenir homme au foyer afin de permettre à son épouse, Karine Ferri, de pouvoir se concentrer pleinement sur sa carrière d'animatrice à la télévision et à la radio.

Alors qu'il portait à cette époque les couleurs de Dijon, Yoann Gourcuff avait pris une décision radicale en janvier 2019 : un départ à la retraite, et une coupure totale avec le milieu du football. Un choix que l'ancien maitre à jouer des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France ne regrette absolument pas, et qui a tout changé dans l'organisation de son couple avec Karine Ferri. Gourcuff s'occupe désormais des enfants, ce qui permet donc à l'animatrice de pouvoir davantage se concentrer sur sa carrière avec les trajets à Paris.

« Aucun souci à dire que je suis père au foyer » Yoann Gourcuff s'était confié sans détour à ce sujet en 2023, dans les colonnes de Ouest-France : « Ma nouvelle vie ? Elle est simple, sereine, je l’apprécie pleinement. Je m’occupe de mes deux enfants (Maël, 7 ans et Claudia, 4 ans), ma femme se rendant régulièrement à Paris pour son travail. Cela prend du temps et demande de l’organisation. Je balade aussi mes deux chiennes tous les jours pendant une heure minimum, peu importe le temps, quand les enfants sont à l’école. C’est apaisant. Je me régale. Je n’ai aucun souci à dire que je suis père au foyer. Les journées sont bien remplies, mais voir grandir mes enfants chaque jour, c’est un privilège. Qui plus est dans un contexte paisible. Ici, on n’est pas embêté. Il y a de l’espace, la mer, les plages, les forêts, les sentiers… », indiquait Gourcuff.