F1 - Hamilton : «Nous ne nous en sommes pas remis», la terrible blessure après la séparation…

Quatre ans plus tard, Toto Wolff et Lewis Hamilton sont encore marqués par les événements survenus à Abu Dhabi en 2021 et ayant entraîné le premier titre de champion du monde de Max Verstappen. Le patron de Mercedes y pense tous les jours et assure que cela est la même chose pour le Britannique, désormais chez Ferrari.

Chez Toto Wolff, le douloureux souvenir du Grand Prix d’Abu Dhabi en 2021 est encore bien présent. Une course qui reste l’une des plus controversées de l’histoire de la Formule 1, alors que Lewis Hamilton était sur le point de remporter un huitième titre de champion du monde, mais ce qui a été largement considéré comme une interprétation incorrecte des règles a finalement permis à Max Verstappen d’être sacré.

« J'y pense tous les jours, et lui aussi » « Nous ne nous en sommes pas remis », a confié Toto Wolff, dans un entretien accordé à The Telegraph. « J'en ai parlé à Lewis hier. J'y pense tous les jours, et lui aussi. Et cela reste présent dans l'esprit de l'équipe également. Les deux méritaient le titre, mais l'arbitre a pris une mauvaise décision, pour utiliser une analogie footballistique, et on ne peut pas revenir en arrière. Le but a été marqué, le match est terminé. »