OM - De Zerbi : Le gros coup de gueule en direct !

Axel Cornic

L’année 2026 ne commence pas très bien pour l’Olympique de Marseille, mais surtout pour Roberto De Zerbi. Le coach phocéen est en première ligne face aux nombreuses critiques et certains, réclament même son départ. Mais des soutiens sont toujours présent à Marseille, notamment avec l’un des anciens joueurs du club.

Sa signature avait suscité un énorme engouement lors de l’été 2024. Mais le soufflé semble déjà être retombé, avec Roberto De Zerbi qui se retrouve sous le feu des critiques. Et la récente défaite de l’OM face au FC Nantes (0-2), n’a fait que fragiliser encore plus sa position.

« Pour moi, les joueurs sont toujours les principaux responsables » Pour Éric Di Meco, le coach de l’OM n’est toutefois pas le principal fautif. « Je veux le défendre, mais il fait quand même partie du problème De Zerbi. Au bout de 18 mois, il a une grande responsabilité dans ce qu’il se passe. Mais pour moi, les joueurs sont toujours les principaux responsables » a-t-il déclaré, au micro de RMC.