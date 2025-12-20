Trois stars au PSG : Luis Enrique a tranché pour le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que l’ouverture du mercato hivernal approche, beaucoup s’interroge sur les plans du PSG en janvier. Si au cours des dernières semaines, l’effectif dont dispose Luis Enrique a été miné par les blessures, les dirigeants parisiens auraient décidé de rester calme au niveau des transferts, notamment à cause de trois stars. Explications.

Le PSG a glané un nouveau trophée. Ce mercredi, le club parisien a disposé de Flamengo en finale de la Coupe Intercontinentale, clôturant ainsi une année 2025 exceptionnelle. L’objectif pour la formation de Luis Enrique est clair : faire aussi bien en 2026. Cependant, depuis le mois de septembre, le PSG a connu plusieurs coups durs au niveau des blessures.

Beaucoup de blessés au PSG Une avalanche de blessés, qui pourrait donner des idées aux dirigeants sur le mercato. Cependant, à en croire les dernières révélations de RMC, cela ne serait pas du tout d’actualité. En effet, le média révèle ce vendredi que le PSG compte rester plutôt calme sur ce mercato hivernal, et ne prévoit pas de recruter en janvier.