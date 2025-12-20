Le prochain transfert du PSG est déjà programmé !

Après une superbe année 2025, le PSG veut continuer à aller de l’avant, et ne manque clairement pas d’ambitions pour 2026. En revanche, le club de la capitale et ses dirigeants ne souhaitent pas bouleverser l’effectif de Luis Enrique cet hiver. Néanmoins, Paris cible toutefois un profil précis en cas de recrutement en janvier.
Vainqueur de la Coupe Intercontinentale cette semaine, le PSG de Luis Enrique semble toujours aussi irrésistible. Auteur d’une année 2025 extraordinaire, le club parisien veut poursuivre sur sa lancée l’année prochaine. Il va falloir pour cela, que Paris récupère ses meilleurs éléments en forme.
Le PSG a tranché pour cet hiver
Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le PSG aurait décidé de se montrer très calme à en croire les dernières révélations de RMC. En effet, le média annonce ce vendredi que Luis Enrique est déjà très satisfait de son effectif, et ne souhaite pas forcément de recrues sur ce mois de janvier.
Paris pourrait être tenté par un défenseur
En revanche, cela n’empêche pas les dirigeants parisiens de cibler un certain profil en cas d’opportunités sur le mercato d’hiver. Selon RMC, le PSG pourrait être intéressé par la venue d’un défenseur polyvalent, capable d’évoluer à plusieurs postes, même si les supporters parisiens doivent plutôt s’attendre à aucun mouvement en janvier. Affaire à suivre...