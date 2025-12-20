Le prochain transfert du PSG est déjà programmé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après une superbe année 2025, le PSG veut continuer à aller de l’avant, et ne manque clairement pas d’ambitions pour 2026. En revanche, le club de la capitale et ses dirigeants ne souhaitent pas bouleverser l’effectif de Luis Enrique cet hiver. Néanmoins, Paris cible toutefois un profil précis en cas de recrutement en janvier.

Vainqueur de la Coupe Intercontinentale cette semaine, le PSG de Luis Enrique semble toujours aussi irrésistible. Auteur d’une année 2025 extraordinaire, le club parisien veut poursuivre sur sa lancée l’année prochaine. Il va falloir pour cela, que Paris récupère ses meilleurs éléments en forme.

Le PSG a tranché pour cet hiver Alors que le mercato hivernal approche à grands pas, le PSG aurait décidé de se montrer très calme à en croire les dernières révélations de RMC. En effet, le média annonce ce vendredi que Luis Enrique est déjà très satisfait de son effectif, et ne souhaite pas forcément de recrues sur ce mois de janvier.