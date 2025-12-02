OL - Paulo Fonseca : Le grand changement annoncé !

Pierrick Levallet

L’OL a mis fin à une mauvaise série en Ligue 1 ce dimanche. Le club rhodanien s’est imposé contre le FC Nantes (3-0), sa première victoire depuis le 26 octobre dernier en championnat. Paulo Fonseca a décidé d’apporter du changement dans son onze, en optant pour un schéma à cinq défenseurs. Et ce choix a été payant. Le coach portugais avait d’ailleurs fait savoir qu’une telle modification était possible.

«Chaque match est différent» « J’ai regardé les autres équipes, cette structure était positive pour avoir l’occasion de bien presser et nous l’avons bien fait. C’est aussi la possibilité d’avoir des joueurs forts dans la première phase de construction. Nous pouvons mettre cinq éléments sur la ligne défensive. J’aime beaucoup ce système, mais chaque match est différent » avait indiqué Paulo Fonseca en conférence de presse.