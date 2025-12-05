Mercato - OL : La catastrophe à 200M€ !

Amadou Diawara

En grosse difficulté sur le plan financier, l'OL de Paulo Fonseca est passé tout près de la relégation administrative, et ce, à la fin de la dernière saison. Sauvés in-extremis, les Gones ont encore beaucoup de travail à faire pour rééquilibrer leurs comptes sur le long terme.

Dans le rouge sur le plan financier, l'OL aurait pu être relégué administrativement à la fin de la dernière saison. Mais heureusement pour les Gones, ils ont été sauvé in-extremis. Malgré tout, l'OL doit encore s'activer pour rester dans les clous sur le plan économique lors des prochaines saisons. David Gluzman, interrogé dans l'émission l'After Foot ce mercredi soir, les Lyonnais vont devoir serrer les dents pendant quelques années.

«S'ils ont un déficit supérieur à 20M€, il peuvent être exclus» « L’UEFA prend l’OL par la main. [...] L’OL, ils doivent s'en tenir au budget présenté cette année. L'année prochaine, c'est 5M€ maximum de déficit. L'année d'après, c'est l'équilibre. Et en 2028-2029, ils doivent être positifs en sachant que s'ils ont un déficit supérieur à 20M€, il peuvent être exclus des Coupes d'Europe, donc ils perdraient justement la manne financière des Coupes d'Europe. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et en plus, l'UEFA a imposé que chaque année, ils doivent avoir une balance de transferts positive - la différence entre les achats et les ventes - sinon ils ne pourront pas inscrire de joueurs sur la liste A. Donc l’OL va avoir besoin d'énormément de trading », a expliqué David Gluzman, avant de donner des précisions supplémentaires.