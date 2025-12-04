PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre sur le mercato après Mbappé !

Pierrick Levallet

Le PSG et le Real Madrid sont habitués à livrer bataille sur le mercato. Les deux clubs se sont longtemps affrontés dans le feuilleton Kylian Mbappé. Les dirigeants madrilènes ont fini par avoir le dernier mot lors de l’été 2024, après une longue résistance des Rouge-et-Bleu. Les Merengue et les champions d’Europe 2025 devraient d’ailleurs se retrouver sur un autre dossier sur le marché des transferts.

Le PSG et le Real Madrid à fond sur Upamecano ? En effet, le PSG et le Real Madrid devraient s’arracher Dayot Upamecano. Le Bayern Munich travaille sur la prolongation de l’international français, dont le contrat expire en juin prochain. Le dossier serait même en plutôt bonne voie. Mais le défenseur de 27 ans aurait déjà trouvé une porte de sortie si son extension de bail capote.