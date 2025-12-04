Mercato - OM : De Zerbi annonce déjà sa prochaine signature !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Nommé entraîneur de l'OM à l'été 2024, Roberto De Zerbi avait alors signé un contrat de 3 ans. Il est donc prévu que l'Italien reste jusqu'en 2027 à Marseille. Et après ? Visiblement, De Zerbi se sent très bien sur la Canebière, envisageant d'y rester au-delà de la date de son contrat actuel. De quoi annoncer possiblement une future prolongation de l'entraîneur de l'OM.

Ayant eu quelques courtisans en Italie, Roberto De Zerbi se sent aujourd'hui très bien à l'OM. Alors que l'entraîneur olympien est sous contrat jusqu'en 2027, il a fait savoir à propos de son avenir pour SportItalia : « J'espère rester à Marseille pendant de nombreuses années ». Un départ de De Zerbi ne serait donc pas prévu dans l'immédiat et c'est même un nouveau contrat qui pourrait se profiler...

« J'aimerais dépasser les trois ans » Présent en conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi en a remis une couche à propos de son avenir qu'il voit à l'OM pour encore quelques années. « Je me vois toujours à long terme ici. J'aimerais dépasser les trois ans et être l'un des entraîneurs les plus importants ici », a ainsi lâché l'Italien, qui devra donc prolonger s'il veut dépasser les 3 saisons sur le banc de l'OM.