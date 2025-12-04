Neymar retourne avec son ex : L’annonce totalement folle en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si le retour tant attendu du principal intéressé à l’été 2019 prenait forme cet hiver ? Neymar a tourné le dos au FC Barcelone en 2017 brisant le cœur de milliers de supporters blaugrana fin de rejoindre le PSG. Alors qu’il arrive à la fin de son contrat à Santos en cette fin d’année 2025, sans option en vue de la Coupe du monde 2026, Neymar a été invité à revenir au FC Barcelone. Explications.

A l’été 2017, quelques mois seulement après la remontada et sa masterclass contre le PSG dont il avait été le bourreau en 1/8ème de finale retour de Ligue des champions avec un doublé et une passe décisive pour Sergi Roberto notamment, Neymar décidait de quitter le FC Barcelone malgré le forcing du club culé pour le conserver afin de rejoindre le Paris Saint-Germain.

«Et si Neymar faisait un dernier passage au Barça ?» Un transfert record de 222M€ qui demeure l’opération la plus onéreuse de l’histoire du football encore à ce jour. Une trahison pour certains supporters du FC Barcelone. Intervenant pour le média Barça Universal qui couvre l’actualité du club culé sur les réseaux sociaux, Javi Giorgetti a évoqué un scénario de folie cet hiver pour la rédemption de Neymar dans sa quête d’un ticket pour la Coupe du monde 2026 avec Carlo Ancelotti et le Brésil. « Le contrat de Neymar avec Santos expire dans quelques semaines, 6 buts et passes décisives lors de ses 3 derniers matchs... Et si Neymar faisait un dernier passage au Barça ? Contrat à faible salaire, rôle secondaire sous Flick ».