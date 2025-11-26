Neymar, la nouvelle rupture

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre sa rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche et son nouveau coup d’arrêt au ménisque, il s’est passé deux ans et donc peu de matchs joués par Neymar. Depuis son départ du PSG, le Brésilien a contracté sa sixième blessure, remettant grandement en cause sa participation au Mondial 2026 en l’état actuel des choses…

A seulement 33 ans, Neymar semble être totalement lâché par son corps qui est miné par les blessures. Depuis son transfert du PSG vers Al-Hilal en août 2023 pour 90M€, le Brésilien a contracté six blessures pour ou moins importante. La première, à savoir la plus violente, l’a éloigné des pelouses entre octobre 2023 et octobre 2024. La faute à une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche.

Cinq blessures pour Neymar depuis son départ du PSG Par la suite, Neymar a été touché aux ischio-jambiers entre novembre 2024 et février dernier. Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle blessure au même endroit l’a contraint à rester à l’écart au printemps avec une rechute en prime. Entre septembre et octobre dernier, c’est l’une des cuisses de Neymar qui l’a arrêté en plein élan pour retrouver une certaine régularité.