Neymar, la nouvelle rupture

Entre sa rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche et son nouveau coup d’arrêt au ménisque, il s’est passé deux ans et donc peu de matchs joués par Neymar. Depuis son départ du PSG, le Brésilien a contracté sa sixième blessure, remettant grandement en cause sa participation au Mondial 2026 en l’état actuel des choses…
A seulement 33 ans, Neymar semble être totalement lâché par son corps qui est miné par les blessures. Depuis son transfert du PSG vers Al-Hilal en août 2023 pour 90M€, le Brésilien a contracté six blessures pour ou moins importante. La première, à savoir la plus violente, l’a éloigné des pelouses entre octobre 2023 et octobre 2024. La faute à une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche.
Cinq blessures pour Neymar depuis son départ du PSG
Par la suite, Neymar a été touché aux ischio-jambiers entre novembre 2024 et février dernier. Mais ce n’est pas tout. Une nouvelle blessure au même endroit l’a contraint à rester à l’écart au printemps avec une rechute en prime. Entre septembre et octobre dernier, c’est l’une des cuisses de Neymar qui l’a arrêté en plein élan pour retrouver une certaine régularité.
Neymar encore touché au ménisque du genou gauche
Et si l’on se fie aux informations d’O Globo, Neymar serait à présent souffrant au ménisque du genou gauche où il aurait une lésion. Ce qui l’obligerait à faire une croix sur la fin de la saison avec Santos et donc l’empêchant d’aller au bout de son contrat. Un retour sur les terrains pas avant 2026 selon le média brésilien pour Neymar qui rêve toujours d’aller à la Coupe du monde en Amérique du nord avec la Seleçao…