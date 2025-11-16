Transfert au PSG : «Tout le monde voulait que Neymar reste», la folle révélation

Au Paris Saint-Germain, le 3 août 2017 fut un jour de fête. Quelques semaines avant l'arrivée de Kylian Mbappé de l'AS Monaco, c'est la star planétaire Neymar qui déposait ses valises dans la capitale. Le tout, grâce à un transfert à 222M€ pour l'ex-attaquant du FC Barcelone. Samuel Umtiti partageait le vestiaire avec le Brésilien et a fait un aveu sur son départ qui a paru comme étant un séisme dans le paysage du football européen.
Neymar était pressenti comme étant le successeur de Lionel Messi au FC Barcelone par une bonne partie de la fan base du club culé. De cinq ans son cadet, le Brésilien s'est parfaitement entendu avec la légende du Barça sur le terrain pendant quatre saisons avant de prendre la décision de se lancer un nouveau défi en dehors de la Catalogne... au Paris Saint-Germain.
«Une minute tu penses qu'il est là et celle d'après qu'il est parti»
Invité à partager son ressenti sur le feuilleton entourant son départ pour le PSG entre le « Se Queda » de Gerard Piqué sur les réseaux sociaux ou encore les discussions avec les cadres du vestiaire pour l'inciter à rester au Barça, Samuel Umtiti s'est montré cash sur ce qui a poussé Neymar à choisir le Paris Saint-Germain. « Son départ au PSG ? On le vit comme tout le monde. Une minute tu penses qu'il est là et celle d'après qu'il est parti. Il y a la photo de Piqué aussi, c'était marrant. On en joue un peu, mais il avait déjà pris sa décision. Il y a des cadres qui ont essayé de lui parler, mais il était déterminé à quitter le club. Tout le monde voulait qu'il reste parce qu'on savait ce qu'il pouvait nous apporter. Mais lui, à Barcelone, il était chez lui et en a décidé autrement. Cette période, c'était quelque chose parce que tous les jours il y avait des infos. Et pour lui, ça ne devait pas être facile parce qu'il quittait Barcelone et je sais que Barcelone pour lui c'est quelque chose de grand. De partir, c'était quelque chose de dur pour lui, mais assumé ».
«Il a choisi Paris parce qu'il y avait ce projet qui avait l'air beau»
Présent sur les ondes de RMC vendredi soir pour Génération After, Samuel Umtiti a par ailleurs partagé son ressenti sur la volonté de son ancien coéquipier du FC Barcelone à rejoindre le Paris Saint-Germain. « Un mauvais choix de Neymar d'aller à Paris ? Mauvais choix, après c'est à lui de le dire, mais je pense qu'il avait des envies différentes et voulait chercher autre chose. Je pense que Barcelone, c'était l'équipe qui était faite pour lui. Mais au final, chaque joueur est différent.Il a choisi Paris parce qu'il y avait ce projet qui avait l'air beau. Il est venu au PSG avec une mentalité qui était peut-être différente. Quand je vois ses débuts avec le Paris Saint-Germain, wow. Je pense que la Ligue 1 a eu de la chance de l'avoir ».