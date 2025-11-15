Haaland - Mbappé : L’incroyable transfert révélé au grand jour !

Axel Cornic

La signature de Kylian Mbappé a enflammé les supporters du Real Madrid, mais a surtout lancé de très nombreux débats. Car certains ont estimé que le Français n’était pas vraiment ce qu’il fallait au club madrilène, qui était plutôt à a recherche d’un véritable numéro 9 comme Erling Haaland, pour remplacer Karim Benzema.

On n’a pas encore trouvé la même dualité que Lionel Messi ainsi que Cristiano Ronaldo, mais Kylian Mbappé et Erling Haaland sont bien partis pour se livrer une grosse bataille à distance. Certains rêvent même de les voir sous les mêmes couleurs au Real Madrid, avec un duo qui pourrait faire des ravages.

« À un moment donné, ils envisageaient d’aligner Mbappé à gauche avec Haaland en attaque » Mais pour Wesley Sneijder, le Real Madrid n’a plus vraiment besoin d’Haaland... maintenant que Mbappé s’est métamorphosé. « Je pense que le Real Madrid a très bien fait de ne pas recruter Haaland. À un moment donné, ils envisageaient encore d’aligner Mbappé à gauche avec Haaland en attaque, mais je pense que la situation est bien meilleure aujourd’hui » a expliqué l’ancien madrilène, pour AS.