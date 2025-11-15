25M€ : Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, c’est la guerre pour ce transfert !

Aux Pays-Bas, un jeune joueur âgé de 19 ans affole la toile. Évoluant au poste de milieu de terrain, Kees Smit attise déjà les convoitises de plusieurs clubs européens. Le crack de l’AZ Alkmaar est convoité par Newcastle, mais pourrait également rejoindre Kylian Mbappé ou Lamine Yamal en Espagne. Explications.
Rivaux éternels, le Real Madrid et le FC Barcelone se font parfois la guerre sur le mercato. Il y a une dizaine d’années, les Merengue et les Blaugrana s’étaient battus pour la signature de Neymar notamment, qui avait finalement opté pour l’option catalane.
Bataille entre le Real Madrid et le Barça pour un crack
Désormais menées par Kylian Mbappé et Lamine Yamal, les deux formations ennemies pourraient de nouveau se retrouver au cœur d’une bataille pour un jeune crack du football européen. Comme le révèle Sky Sport, Kees Smit attise les convoitises du Real Madrid et du FC Barcelone. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain de l’AZ Alkmaar est déjà suivi par plusieurs cadors européens.
Kees Smit vers un départ à 25M€ ?
Mais l’affaire n’est pas conclue pour les deux géants du football espagnol. En effet, le média annonce qu’en plus du Real Madrid et du FC Barcelone, Newcastle et le Bayern Munich suivent attentivement la progression du jeune Néerlandais, issu de la génération 2006 et dont le transfert est estimé à 25M€. Affaire à suivre de près...