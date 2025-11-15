25M€ : Kylian Mbappé ou Lamine Yamal, c’est la guerre pour ce transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Aux Pays-Bas, un jeune joueur âgé de 19 ans affole la toile. Évoluant au poste de milieu de terrain, Kees Smit attise déjà les convoitises de plusieurs clubs européens. Le crack de l’AZ Alkmaar est convoité par Newcastle, mais pourrait également rejoindre Kylian Mbappé ou Lamine Yamal en Espagne. Explications.

Rivaux éternels, le Real Madrid et le FC Barcelone se font parfois la guerre sur le mercato. Il y a une dizaine d’années, les Merengue et les Blaugrana s’étaient battus pour la signature de Neymar notamment, qui avait finalement opté pour l’option catalane.

Bataille entre le Real Madrid et le Barça pour un crack Désormais menées par Kylian Mbappé et Lamine Yamal, les deux formations ennemies pourraient de nouveau se retrouver au cœur d’une bataille pour un jeune crack du football européen. Comme le révèle Sky Sport, Kees Smit attise les convoitises du Real Madrid et du FC Barcelone. Âgé de 19 ans, le milieu de terrain de l’AZ Alkmaar est déjà suivi par plusieurs cadors européens.