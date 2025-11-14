Mbappé s'en va, un accord secret avec le Real Madrid ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne fera pas partie du voyage avec le reste de l'équipe de France pour affronter l'Azerbaïdjan dimanche. La faute à une diminution physique à la cheville qui l'a obligé à regagner Madrid dans l'optique de passer des examens médicaux. Un départ du rassemblement qui n'est pas un traitement de faveur de la part de Didier Deschamps selon Harold Marchetti.

Un match, une victoire pour une qualification à la Coupe du monde 2026, le tout en inscrivant ses 399 et 400ème buts en carrière. Voici le bilan de la trêve internationale de novembre de Kylian Mbappé. Après le succès de l'équipe de France acquis face à l'Ukraine jeudi (4-0), le capitaine des Bleus a quitté le rassemblement ce vendredi.

«Mbappé n’est pas resté à Paris (ou plutôt à Madrid) pour faire plaisir au Real» Un gentlemen agreement avec le Real Madrid ? Pas du tout selon Harold Marchetti du service des sports du Parisien. « Non, Mbappé n’est pas resté à Paris (ou plutôt à Madrid) pour faire plaisir au Real, même si j'entends cette petite musique depuis quelques heures ».