Kylian Mbappé au Qatar : Riolo est sous le charme !

Alors que Kylian Mbappé a atteint la barre des 400 buts en carrière jeudi soir avec l'équipe de France, Daniel Riolo a livré un avis très cash sur ce genre de statistique qui ne l'intéresse pas forcément. Le chroniqueur de RMC préfère garder en mémoire les performances étincelantes de Mbappé en compétition, comme ce fut le cas lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Kylian Mbappé a franchi une nouvelle étape symbolique dans sa carrière jeudi soir en atteignant la barre des 400 buts inscrits depuis qu'il a démarré sa carrière professionnelle avec l'AS Monaco. Un chiffre qui en dit long sur la régularité et l'efficacité de l'attaquant du Real Madrid depuis neuf ans, mais de son côté, Daniel Riolo préfère surtout retenir les performances marquantes de Mbappé, comme ce fut le cas au Qatar lors de la Coupe du Monde 2022.

« Il faudra parler de Mbappé comme Cristiano Ronaldo » « Les 400 buts de Mbappé ? Je ne sais pas, je ne sais jamais quoi faire de ce genre de record. Que ce soit beaucoup, que ce soit un joueur hors du commun. Après le nombre de buts, c'est un peu comme Cristiano Ronaldo. Tu as une tripotée de matchs aujourd'hui où les écarts sont devenus tellement grands que tu peux enquiller des buts et des records. Plus tard, il faudra parler de Mbappé comme tu parleras de Cristiano Ronaldo, pour moi ce sera pour ce qu'ils ont accompli de concret dans de grandes compétitions », a lâché Riolo jeudi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.