De footballeur à acteur : C'est fini pour Kylian Mbappé !

Réputé pour être doté d'un sens de la communication aiguisé depuis ses débuts, Kylian Mbappé a franchi différents paliers de célébrité au fil de sa carrière. Après être devenu champion du monde et leader de l'attaque de l'équipe de France, le joueur du Real Madrid a hérité du brassard de capitaine. Un statut qui l'a fait surjouer tel un comédien du point de vue de Younes Belhanda.

A l'occasion de la première trêve internationale de l'année 2023, Kylian Mbappé arrivait à Clairefontaine sachant pertinemment qu'en ce mois de mars, il allait défendre les couleurs de l'équipe de France avec le brassard de capitaine au bras. En effet, avec la retraite internationale d'Hugo Lloris, Mbappé était nommé nouveau capitaine du vestiaire des Bleus.

«Je le sens plus naturel, plus vrai, moins comédien» Des responsabilités évidentes et précoces pour Kylian Mbappé qui n'était alors âgé que de 24 ans. De quoi l'inciter à plus être dans la représentation afin de répondre à son nouveau statut selon Younes Belhanda. « Je le sens plus naturel, plus vrai, moins comédien qu’à ses débuts en tant que capitaine. C’était un peu surjoué, comme s’il avait forcé pour le capitanat ».