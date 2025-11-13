Chaos en équipe de France : La réunion avec Antoine Griezmann !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 13 novembre 2015, Christophe Jallet ainsi que les joueurs de l’équipe de France assistaient impuissants, aux attentats ayant frappé Paris. L’ancien latéral droit passé par le PSG et l’OL a accepté de raconter cette soirée cauchemardesque, où les Bleus se sont notamment réunis autour d’Antoine Griezmann.

Il y a dix ans jour pour jour, la ville de Paris vivait un véritable cauchemar avec une série d’attentats terroristes commis dans la capitale. Une série qui a commencé aux abords du Stade de France, alors que l’équipe de France recevait l’Allemagne. Remplaçant sur ce match, Christophe Jallet se souvient…

« On ne sait pas ce qu'il va advenir de la fin de notre soirée » Pour France Info, l’ancien latéral droit a accepté de témoigner sur cette soirée noire. « On prend conscience que la situation est grave, on est informés qu'on doit rester dans les vestiaires, interdiction d'aller dans les salons pour voir nos proches dans un premier temps, on est en vase clos. Finalement ils nous libèrent un peu pour voir nos proches. On ne sait pas ce qu'il va advenir de la fin de notre soirée. On sort d'un match de compétition, ce sont des situations inexplicables, on est dans la dramaturgie absolue », témoigne-t-il.