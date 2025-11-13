Chaos en équipe de France : La réunion avec Antoine Griezmann !

Le 13 novembre 2015, Christophe Jallet ainsi que les joueurs de l’équipe de France assistaient impuissants, aux attentats ayant frappé Paris. L’ancien latéral droit passé par le PSG et l’OL a accepté de raconter cette soirée cauchemardesque, où les Bleus se sont notamment réunis autour d’Antoine Griezmann.
Il y a dix ans jour pour jour, la ville de Paris vivait un véritable cauchemar avec une série d’attentats terroristes commis dans la capitale. Une série qui a commencé aux abords du Stade de France, alors que l’équipe de France recevait l’Allemagne. Remplaçant sur ce match, Christophe Jallet se souvient…
« On ne sait pas ce qu'il va advenir de la fin de notre soirée »
Pour France Info, l’ancien latéral droit a accepté de témoigner sur cette soirée noire. « On prend conscience que la situation est grave, on est informés qu'on doit rester dans les vestiaires, interdiction d'aller dans les salons pour voir nos proches dans un premier temps, on est en vase clos. Finalement ils nous libèrent un peu pour voir nos proches. On ne sait pas ce qu'il va advenir de la fin de notre soirée. On sort d'un match de compétition, ce sont des situations inexplicables, on est dans la dramaturgie absolue », témoigne-t-il.
« On était une dizaine regroupée dans la chambre d'Antoine Griezmann »
Les joueurs de l’équipe de France se sont alors rassemblés dans la chambre d’Antoine Griezmann : « Je me rappelle, à l'époque, on était une dizaine regroupée dans la chambre d'Antoine Griezmann pour regarder le fil info, de savoir ce qu'il s'était passé, pourquoi, comment, détaille Christophe Jallet. C'est quelque chose qui marque une vie, même si je n'ai pas été directement touchés par un drame autour de moi. »