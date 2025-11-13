Il quitte l'équipe de France, l'annonce va tomber !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors qu'il enchaînait les apparitions sous le maillot du Real Madrid ces derniers temps, Eduardo Camavinga a été coupé dans son élan par une douleur aux ischio-jambiers. Sa diminution physique lui coûterait déjà une sélection pour le France - Ukraine de ce jeudi, mais pourrait même précipiter la fin de son rassemblement avec l'équipe de France.

Eduardo Camavinga reste sur deux titularisation de suite avec le Real Madrid à Liverpool (0-1) et sur la pelouse du Rayo Vallecano (0-0). Toutefois, une douleur aux ischio-jambiers l'obligeait à s'entraîner seul mercredi, ne prenant pas part à la séance collective du groupe de Didier Deschamps à l'approche du match face à l'Ukraine ce jeudi soir pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 au Parc des princes.

Eduardo Camavinga est forfait RMC Sport a annoncé ce jeudi qu'Eduardo Camavinga était finalement forfait pour cette rencontre. Et il se pourrait même que cela sonne le glas de sa trêve internationale. En effet, le déplacement en Azerbaïdjan ne devrait d'ailleurs pas le concerner pour le dernier match de ce rassemblement de novembre, le dernier de l'année civile pour l'équipe de France.