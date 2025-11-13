Neymar en équipe de France : L'annonce choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce jeudi soir, l'équipe de France peut assurer sa qualification pour la Coupe du monde en cas de victoire contre l'Ukraine au Parc des Princes. Dans cette optique, Didier Deschamps a décidé de s'appuyer sur Rayan Cherki, très en vue à Manchester City. D'ailleurs, Walid Acherchour voit des similitudes entre l'ancien de l'OL et un certain Neymar.

Pour affronter l'Ukraine et l'Azerbaïdjan, Didier Deschamps a décidé de convoquer Rayan Cherki qui réalise un excellent début saison à Manchester City. Un moment très attendu après les premiers pas tonitruants de l'ancien Lyonnais en Bleus contre l'Espagne en Ligue des Nations. D'ailleurs, Walid Acherchour est impatient de voir Rayan Cherki évoluait aux côtés de Kylian Mbappé. Une relation qui lui rappelle celle qu'avait le Bondynois avec Neymar au PSG.

Cherki, le nouveau Neymar en Bleus « Deschamps prend Cherki car il a montré des qualités contre l’Allemagne et l’Espagne, et il est sur une très bonne dynamique à Manchester City. C’est une chance pour Cherki de jouer avec Haaland et Mbappé en club et en sélection. Sa qualité de passe est exceptionnelle, il est dans les meilleurs joueurs au monde sur cet aspect. Haaland et Mbappé vont à 10.000 à l’heure, ce sont des buteurs qui aiment les espaces, qui sont habités par le but et les statistiques et qui vont faire les appels », assure-t-il dans des propos accordés à l'After Foot sur RMC.