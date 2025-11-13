Mbappé : Coup de théâtre, son retour à Paris est programmé !

Amadou Diawara

La France reçoit l'Ukraine au Parc des Princes D'après les indiscrétions de L'Equipe, la bande à Kylian Mbappé affronte l'Ukraine au Parc des Princes parce que la FFF n'a pas réussi à trouver un accord avec GL Events, le nouveau gestionnaire du stade de France. L'instance refusant de signer un contrat pluriannuel, et ce, parce que ce serait trop couteux.