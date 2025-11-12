«C'est mon partenaire de rêve» : Laure Boulleau balance son nom !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Adepte du padel, qu'elle pratique depuis plusieurs années désormais, Laure Boulleau a récemment dévoilé le nouveau du partenaire avec lequel elle rêverait de faire un match. Et il ne s'agit pas de Paquito Navarro ou de Juan Lebron, pourtant deux références du padel, mais bien de Federico Chingotto, un Argentin moins connu.

Comme plusieurs anciens sportifs de haut niveau, Laure Boulleau s'est mise au padel, le sport de raquette à la mode depuis quelques années. D'ailleurs, l'ancienne joueuse du PSG avait récemment été interrogée sur le nom de son partenaire de rêve pour disputer un match.

Laure Boulleau adepte du padel « Chingotto, sans hésiter. Même si je laisse passer une balle dans mon angle, il ira la chercher. C’est un peu comme un ange gardien. Paquito Navarro, j’aime beaucoup, mais je pense qu’il est un peu feignant… alors je choisis Chingotto, sans hésiter », confiait-elle encore récemment dans une interview accordée à Padel Magazine, avant d'expliquer comment elle s'était mise à cette nouvelle discipline.