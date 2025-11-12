«C'est mon partenaire de rêve» : Laure Boulleau balance son nom !

Adepte du padel, qu'elle pratique depuis plusieurs années désormais, Laure Boulleau a récemment dévoilé le nouveau du partenaire avec lequel elle rêverait de faire un match. Et il ne s'agit pas de Paquito Navarro ou de Juan Lebron, pourtant deux références du padel, mais bien de Federico Chingotto, un Argentin moins connu.
Comme plusieurs anciens sportifs de haut niveau, Laure Boulleau s'est mise au padel, le sport de raquette à la mode depuis quelques années. D'ailleurs, l'ancienne joueuse du PSG avait récemment été interrogée sur le nom de son partenaire de rêve pour disputer un match.
Laure Boulleau adepte du padel
« Chingotto, sans hésiter. Même si je laisse passer une balle dans mon angle, il ira la chercher. C’est un peu comme un ange gardien. Paquito Navarro, j’aime beaucoup, mais je pense qu’il est un peu feignant… alors je choisis Chingotto, sans hésiter », confiait-elle encore récemment dans une interview accordée à Padel Magazine, avant d'expliquer comment elle s'était mise à cette nouvelle discipline.
«Mon partenaire de rêve ? Chingotto, sans hésiter»
« J’ai commencé à jouer parce que dans le monde du foot, tout le monde s’y met, y compris mon compagnon. Et grâce aux réseaux sociaux, je me suis dit : “Pourquoi pas essayer ?” Ça fait déjà 8 ou 9 ans. On progresse vite dans ce sport, ce qui le rend addictif. Contrairement au foot, où il faut plusieurs années pour atteindre un niveau correct, au padel, en quelques mois, on peut s’amuser et atteindre un niveau moyen », ajoute Laure Boulleau.