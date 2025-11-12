«L’homme le plus beau…» : Laure Boulleau a craqué pour une star de Hollywood !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Consultante pour Canal + après avoir porté le maillot du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau n’est pas seulement fan de football. Il y a quelques années, l’ancienne latérale gauche révélait son admiration pour l'acteur hollywoodien Brad Pitt, qu'elle apprécie pour ses talents d’acteur, mais pas seulement...

Retraitée des terrains à 31 ans, après avoir passé la plupart de sa carrière au PSG, Laure Boulleau a gardé un attachement profond pour le football, intégrant la bande du Canal Football Club comme chroniqueuse. L’ancienne latérale gauche de l’équipe de France partage régulièrement sur les réseaux sociaux les nombreux matches qu’elle suit, parfois simultanément, mais se montre plus discrète sur son amour du cinéma, et d’un acteur en particulier.

Laure Boulleau fan de Brad Pitt En 2023, Laure Boulleau dévoilait sur le plateau de Clique son pêché mignon en révélant être « abonnée à un des comptes des fans de Brad Pitt » sur les réseaux sociaux. « C'est une œuvre d'art ce mec sans déconner. C'est vrai que ça me détend de le regarder. En plus il est tellement beau », expliquait l’ancienne joueuse du PSG.