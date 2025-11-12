Un crack de l’OM va changer d’équipe, c’est «plus que possible» !

Alexis Brunet

Depuis quelques temps, le Sénégal cherche à attirer des binationaux. Dernièrement, on peut citer notamment Ibrahim Mbaye et Mamadou Sarr qui ont accepté de défendre les couleurs des Lions de la Téranga. Le sélectionneur Pape Thiaw ne veut toutefois pas s’arrêter là et il aimerait convaincre le joueur de l’OM Robinio Vaz, et cela semble plus que possible.

Afin de rivaliser dans toutes les compétitions, l’OM a décidé de faire un grand mercato cet été. Le club phocéen a notamment mis le paquet en attaque avec les arrivées d’Igor Paixao, de Timothy Weah et, bien sûr, de Pierre-Emerick Aubameyang. À cela, il faut également ajouter Robinio Vaz, car depuis le début de la saison, le joueur de 18 ans arrive à faire son trou à Marseille.

Déjà quatre buts en Ligue 1 pour Robinio Vaz Malgré un secteur très fourni, Robinio Vaz arrive donc à gratter du temps de jeu à l’OM, ce qui est encore plus difficile pour un joueur issu de la formation olympienne. Depuis le début de la saison, l’attaquant de 18 ans a déjà disputé 291 minutes en Ligue 1 et il a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives. Des statistiques qui prouvent que le jeune Français est plein de talent.