PSG : Le clan Chevalier sous le choc !

Alexis Brunet

Lucas Chevalier est au cœur d’une polémique raciste. Le joueur du PSG a, accidentellement selon lui, liké une vidéo appelant à voter pour le Rassemblement national en cas de duel contre LFI, ce qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Forcément concernée également par cette affaire, la famille du gardien de but a été très touchée en apprenant cette histoire.

Alors qu’il ne fait pas le meilleur début de saison possible avec le PSG, Lucas Chevalier se serait bien passé d’avoir une polémique sur les bras. Malheureusement, le gardien de but est malgré lui au cœur d’une polémique raciste car il a liké une vidéo Instagram appelant à voter pour le Rassemblement national en cas de duel avec LFI.

La famille Chevalier a été peinée Lucas Chevalier est donc forcément concerné par cette polémique, mais par ricochet sa famille également. D’après les informations de RMC Sport, le clan du gardien de but a appris la nouvelle lundi matin par l’agent et l’avocat du joueur et forcément les membres de sa famille étaient très touchés. Ils ont toutefois pu échanger avec lui avant son arrivée à Clairefontaine lundi après-midi.