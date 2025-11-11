PSG : Le clan Chevalier sous le choc !

Lucas Chevalier est au cœur d’une polémique raciste. Le joueur du PSG a, accidentellement selon lui, liké une vidéo appelant à voter pour le Rassemblement national en cas de duel contre LFI, ce qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Forcément concernée également par cette affaire, la famille du gardien de but a été très touchée en apprenant cette histoire.
Alors qu’il ne fait pas le meilleur début de saison possible avec le PSG, Lucas Chevalier se serait bien passé d’avoir une polémique sur les bras. Malheureusement, le gardien de but est malgré lui au cœur d’une polémique raciste car il a liké une vidéo Instagram appelant à voter pour le Rassemblement national en cas de duel avec LFI.
La famille Chevalier a été peinée
Lucas Chevalier est donc forcément concerné par cette polémique, mais par ricochet sa famille également. D’après les informations de RMC Sport, le clan du gardien de but a appris la nouvelle lundi matin par l’agent et l’avocat du joueur et forcément les membres de sa famille étaient très touchés. Ils ont toutefois pu échanger avec lui avant son arrivée à Clairefontaine lundi après-midi.
« En aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là »
Pour essayer de calmer les choses, Lucas Chevalier a publié plusieurs messages dans des stories Instagram lundi. Le gardien de but du PSG affirme que c’est selon lui un accident. « Je ne cherche pas à vous convaincre mais il est désolant de savoir qu'en scrollant et en laissant un like sans s'en être rendu compte sur une publication, et qu'au réveil de votre sieste pour préparer le match, vous êtes informés que votre image est salie de haut en bas pour une action accidentelle, ça m’emmerde. Je ne suis pas là pour vous étaler mon éducation et mes revendications politique car je suis avant tout footballeur. Mais il est certain que toute personne qui me connaît, sait très bien à quel point je suis une personne dont mes parents et ma famille m'ont inculqué des valeurs, du respect, et qu'en aucun cas je me permettrais de penser ces choses-là. »