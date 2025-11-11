Lucas Chevalier remplacé au PSG : C'est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté au PSG, Lucas Chevalier est sous le feu des critiques ces dernières semaines. Et pourtant, il continue à conserver la confiance de Luis Enrique qui n'a jamais remis en cause son statut de titulaire. En Russie, on assure toutefois que Matvey Safonov finira par prendre sa place.

Recruté pour 55M€, bonus compris, Lucas Chevalier peine à faire oublier Gianluigi Donnarumma et se retrouve sous le feu des critiques. Contre l'OL dimanche soir, le portier français n'a une nouvelle fois pas été décisif, ce qui commence à inquiéter les supporters du PSG. En Russie aussi la situation interpelle, à tel point que Vitaly Kafanov, entraîneur des gardiens de la sélection, voit Matvey Safonov prendre la place de Lucas Chevalier à court terme.

En Russie, on assure que Safonov finira pas jouer avec le PSG « Je ne pense pas que Chevalier soit meilleur. Quand le moment sera venu et que Matvey aura sa chance… j'aimerais qu'il joue deux ou trois matchs pour retrouver son rythme. Ensuite, il deviendra un gardien titulaire sur le long terme. C'est la première fois que Matvey se retrouve sur le banc. C'est inhabituel pour lui ; il a toujours été titulaire. Il doit surmonter cette épreuve et en ressortir plus fort », assure-t-il dans des propos accordés à Match TV avant de poursuivre en assurant que Matvey Safonov jouerait l'un des prochains matches de la Russie.